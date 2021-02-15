«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за защитником «Астон Виллы»

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса может в скором времени пойти на повышение и перебраться в топ-клуб.



Как сообщает The Athletic, 23-летний футболист привлёк внимание «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур», которые рассматривают его в качестве усиления на одно из ближайших трансферных окон. Также за прогрессом Эзри следят в сборной Англии, тренерскому штабу которой предстоит опеделиться с заявкой на чемпионат Европы.



Конса перешёл в «Астон Виллу» из «Брентфорда» в 2019 году за € 13,3 млн. Контракт игрока с бирмингемским клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил 2 гола и получил 2 жёлтые карточки.

Видео гола Консы в ворота «Брайтона»: