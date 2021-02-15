Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за защитником «Астон Виллы»

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» следят за защитником «Астон Виллы»
Футбол / Англия 0

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса может в скором времени пойти на повышение и перебраться в топ-клуб.

Как сообщает The Athletic, 23-летний футболист привлёк внимание «Ливерпуля» и «Тоттенхэм Хотспур», которые рассматривают его в качестве усиления на одно из ближайших трансферных окон. Также за прогрессом Эзри следят в сборной Англии, тренерскому штабу которой предстоит опеделиться с заявкой на чемпионат Европы.

Конса перешёл в «Астон Виллу» из «Брентфорда» в 2019 году за € 13,3 млн. Контракт игрока с бирмингемским клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил 2 гола и получил 2 жёлтые карточки.

Видео гола Консы в ворота «Брайтона»:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021