«Чемпионат» стал одним из самых быстрорастущих спортивных сайтов в мире среди топ-10

«Чемпионат» показал один из лучших результатов по приросту аудитории среди самых посещаемых спортивных медиа в мире.



По данным израильской аналитической компании SimilarWeb в сравнении января 2020 к январю 2021 года количество уникальных пользователей, посещающих «Чемпионат», выросло на 45,6%. При этом другие крупные мировые СМИ не смогли показать такого роста: испанская Marca – 15,9%, американские NBC Sports и ESPN – 27,4% и 14,4% соответственно, а британский Sky Sports — всего на 1,9% В обозначенный период только сайт испаноязычного издания AS показал динамику лучше – 98,2%. Ещё несколько лидеров ухудшили свои показатели. Среди них главный китайский спортивный портал hupu.com – (-11,7%). «Чемпионат», показывая уверенный годовой рост аудитории, уже не в первый раз остаётся единственным русскоязычным медиа в числе самых посещаемых спортивных сайтов мира.



«Отрадно, что русскоязычная аудитория, выбирающая «Чемпионат» как главный источник информации о спорте, энергично растёт. Показательно и то, что по быстроте роста нам удалось опередить все англоязычные и почти все испаноязычные СМИ. Всё-таки количество носителей языка не главный определяющий фактор. Нужно просто находить ответы на запросы аудитории. «Чемпионату» приятно быть в столь солидной компании десяти лучших спортмедиа в мировом интернете. Но даже внутри такого топ-10 у нас своя борьба», – заявил управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков.