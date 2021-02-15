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Болельщики «Ливерпуля» сделали баннер в поддержку Юргена Клоппа. Фото

Болельщики «Ливерпуля» сделали баннер в поддержку Юргена Клоппа. Фото
Футбол / Англия 0

Болельщики «Ливерпуля» сделали баннер в поддержку главного тренера команды Юргена Клоппа.

«Юрген Клопп, ты никогда не будешь один», — гласит надпись на баннере.

Фото: Goal

«Ливерпуль» по итогам 24 туров английской Премьер-лиги набрал 40 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Манчестер Сити» составляет 13 очков. Напомним, подопечные Клоппа являются действующими чемпионами Англии.

Мерсисайдцы продолжают борьбу за титул Лиги чемпионов УЕФА. Команда вышла в плей-офф с первого места в группе D. В матчах 1/8 финала турнира «Ливерпуль» встретится с «РБ Лейпциг». Игры пройдут 16 февраля и 10 марта.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Помимо титула АПЛ команда при нём выигрывала Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира ФИФА.

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