ЦСКА объявил о трансфере Эмиля Бохинена

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена. Норвежский хавбек на сборах команды в Кампоаморе подписал контракт с «армейским» клубом до окончания сезона-2024/2025. Об этом сообщает сайт клуба.

Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.

ЦСКА по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку также входит московский «Спартак» (35).