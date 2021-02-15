Петер Гулачи: «РБ Лейпциг» ворвался в футбольную элиту. Мы не феномен-однодневка

Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи поделился мнением о прогрессе команды и её удачном выступлении в Лиге чемпионов.
«Наш прогресс в противостоянии с «ПСЖ» по сравнению с прошлым сезоном и то, как мы играли с «Манчестер Юнайтед» дома, показывают, что наша игра стала более зрелой. Когда мы выбили «Юнайтед», а до этого дошли до полуфинала, люди стали по-другому относиться к «Лейпцигу». Думаю, мы ворвались в футбольную элиту. Мы не феномен-однодневка. Это не значит, что мы будем доходить до полуфинала каждый год — это было бы невероятным достижением. Наша цель — показать, что теперь мы здесь», — приводит слова Гулачи The Athletic.
В 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» предстоит сыграть с «Ливерпулем». Первый матч пройдёт завтра, 16 февраля, в Будапеште. Начало — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 10 марта.
- 15 февраля 2021
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