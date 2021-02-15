Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Петер Гулачи: «РБ Лейпциг» ворвался в футбольную элиту. Мы не феномен-однодневка

Петер Гулачи: «РБ Лейпциг» ворвался в футбольную элиту. Мы не феномен-однодневка
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи поделился мнением о прогрессе команды и её удачном выступлении в Лиге чемпионов.

«Наш прогресс в противостоянии с «ПСЖ» по сравнению с прошлым сезоном и то, как мы играли с «Манчестер Юнайтед» дома, показывают, что наша игра стала более зрелой. Когда мы выбили «Юнайтед», а до этого дошли до полуфинала, люди стали по-другому относиться к «Лейпцигу». Думаю, мы ворвались в футбольную элиту. Мы не феномен-однодневка. Это не значит, что мы будем доходить до полуфинала каждый год — это было бы невероятным достижением. Наша цель — показать, что теперь мы здесь», — приводит слова Гулачи The Athletic.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» предстоит сыграть с «Ливерпулем». Первый матч пройдёт завтра, 16 февраля, в Будапеште. Начало — в 23:00 мск. Ответная встреча состоится 10 марта.

Вратарь «РБ Лейпциг»: глупо думать, что с «Ливерпулем» будет легко. Они одни из лучших
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021