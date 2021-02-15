«Рубин» планирует продлить контракт с Карлом Старфельтом

«Рубин» планирует продлить контракт со шведским защитником Карлом Старфельтом. Об этом сообщает Expressen.

По информации источника, российский клуб продлит контракт с футболистом на один год. Его действующее соглашение с казанцами истекает летом 2023 года.

«Рубин» подписал Старфельта в июле 2019 года. Предыдущим клубом Карла является «Гётеборг». Сообщалось, что заинтересованность в подписании Старфельта также проявлял «Ростов». Однако клубы в конечном итоге не смогли сойтись в цене на футболиста.

В нынешнем сезоне защитник провёл за «Рубин» 20 матчей во всех турнирах и забил два гола. Подопечные Леонида Слуцкого по итогам 19 туров РПЛ набрали 28 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (41).