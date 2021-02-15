Стали известны сроки восстановления Карвахаля после очередной травмы

Стали известны примерные сроки восстановления защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля после очередной травмы, полученной в матче 23-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:0).
По информации Mundo Deportivo, футболист может вернуться на поле к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой», который состоится 16 марта.
Карвахаль появился 14 февраля на поле впервые с начала января. Футболист «Реала» в нынешнем сезоне пропустил уже 19 матчей из-за травмы.
В сезоне-2020/2021 Даниэль Карвахаль вышел на поле в 11 матчах за «Реал» во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Мадридский клуб по итогам 23 туров испанской Примеры набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (54).
- 15 февраля 2021
-
13:31
-
13:26
-
13:18
-
13:18
-
13:13
-
13:00
-
12:55
-
12:42
-
12:39
-
12:31
-
12:25
-
12:19
-
12:05
-
12:04
-
12:00
-
11:55
-
11:43
-
11:31
-
11:14
-
11:03
-
11:00
-
10:48
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:49
-
09:34
-
09:32
-
08:30
-
07:25
-
06:10
-
05:20
-
04:44
-
04:21
-
04:00