Стали известны сроки восстановления Карвахаля после очередной травмы

Стали известны примерные сроки восстановления защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля после очередной травмы, полученной в матче 23-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:0).

По информации Mundo Deportivo, футболист может вернуться на поле к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой», который состоится 16 марта.

Карвахаль появился 14 февраля на поле впервые с начала января. Футболист «Реала» в нынешнем сезоне пропустил уже 19 матчей из-за травмы.



В сезоне-2020/2021 Даниэль Карвахаль вышел на поле в 11 матчах за «Реал» во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Мадридский клуб по итогам 23 туров испанской Примеры набрал 49 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (54).