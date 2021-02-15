Эдегор: чувствую себя комфортно в «Арсенале» с первого дня прибытия

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор, выступающий за «канониров» на правах аренды из мадридского «Реала», поделился эмоциями от пребывания в Лондоне.
«Возвращение в «Реал» в конце сезона после аренды? Никогда не знаешь, что произойдёт. На данный момент я просто сосредоточен на том, чтобы выкладываться на полную в этом сезоне и как можно больше помогать команде.
Я чувствую себя комфортно в „Арсенале“ с первого дня прибытия. Здесь всё немного по-другому, но я неплохо приспосабливаюсь. Все помогли мне с первых минут: клуб, мои товарищи по команде и тренер», — цитирует Эдегора Mundo Deportivo.
В нынешнем сезоне АПЛ Мартин принял участие в трёх матчах. Известно, что в арендное соглашение с «Арсеналом» «Реал» отказался включать опцию выкупа игрока.
- 15 февраля 2021
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