Малком повредил связки колена. Первый период восстановления займёт четыре недели

«Зенит» на своём официальном сайте сообщил, что нападающий Малком повредил связки коленного сустава в товарищеском матче со сборной Иордании (1:0).



«Медицинский и тренерский штабы «Зенита» приняли решение, что Малком начнёт восстанавливаться в Петербурге консервативными путём под наблюдением физиотерапевтов команды. Сроки первого периода восстановления оцениваются в четыре недели. Дальнейшая программа реабилитации будет определена по результату индивидуальных тренировок футболиста.



Сине-бело-голубые желают Малкому скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении.



Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны» за € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский форвард провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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