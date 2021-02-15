ЦСКА объявил об аренде Саломона Рондона

ЦСКА объявил об аренде нападающего «Далянь Ифан» Хосе Саломона Рондона. Венесуэльский форвард будет выступать за «армейцев» до окончания сезона-2020/2021. Об этом сообщает сайт московского клуба.

Саломон присоединился к команде в Кампоаморе и уже провёл первую тренировку.

Напомним, что Рондон выступал с 2012 по 2014 год за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года за санкт-петербургский «Зенит». Всего в Российской Премьер-Лиге на счету венесуэльского форварда 33 забитых мяча и 8 результативных передач. Игроком «Далянь Ифан» он стал летом 2019 года, перейдя из «Вест Бромвича» за € 18,3 млн и заключив контракт до декабря 2022 года.

ЦСКА по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку также входит московский «Спартак» (35).