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Дмитрий Тарасов привёл жену в ресторан, в котором отдыхала Ольга Бузова

Дмитрий Тарасов привёл жену в ресторан, в котором отдыхала Ольга Бузова
Футбол / РПЛ 0
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Бывший полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов привёл свою супругу Анастасию Костенко в тот же ресторан, в котором на тот момент отдыхала его бывшая жена Ольга Бузова. Заметили ли друг друга бывшие супруги, неизвестно. Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись чуть более четырёх лет назад.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Анастасии Костенко.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Ольги Бузовой.

Ранее стало известно, что бывший футболист сборной России, по всей видимости, продолжит карьеру в «Сахалинце». Пресс-служба команды анонсировала переход, опубликовав в «Инстаграме» фотографию полузащитника с футболкой с 23-м номером.

Последним клубом Дмитрия стал казанский «Рубин», в составе которого хавбек провёл 9 матчей. Тарасов покинул Казань в декабре минувшего года по истечении контракта с клубом. В настоящее время россиянин является свободным агентом.

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