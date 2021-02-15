«Хорошая сделка». В «Стабеке» прокомментировали переход Бохинена в ЦСКА

Спортивный директор «Стабека» Торгай Бьярманн прокомментировал переход полузащитника Эмиля Бохинена в московский ЦСКА. Норвежский хавбек подписал контракт с «армейским» клубом до окончания сезона-2024/2025.
«Эмилю очень приятно, что он попадает в такой большой и уважаемый клуб, как ЦСКА, который часто выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы рады, что наш игрок перешёл в большой европейский клуб. Это наносит „Стабек“ на карту и показывает, что мы тот клуб, в котором можно искать молодых, хороших игроков.
Это хорошая сделка для «Стабека» и, конечно же, для Эмиля. Мы будем внимательно следить за ним и пожелаем ему удачи. Эмиль — воспитанник «Стабека», и, конечно же, мы тепло примем его в случае возвращения", — цитирует Бьярманна пресс-служба клуба.
- 15 февраля 2021
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