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«Хорошая сделка». В «Стабеке» прокомментировали переход Бохинена в ЦСКА

«Хорошая сделка». В «Стабеке» прокомментировали переход Бохинена в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Стабека» Торгай Бьярманн прокомментировал переход полузащитника Эмиля Бохинена в московский ЦСКА. Норвежский хавбек подписал контракт с «армейским» клубом до окончания сезона-2024/2025.

«Эмилю очень приятно, что он попадает в такой большой и уважаемый клуб, как ЦСКА, который часто выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Мы рады, что наш игрок перешёл в большой европейский клуб. Это наносит „Стабек“ на карту и показывает, что мы тот клуб, в котором можно искать молодых, хороших игроков.

Это хорошая сделка для «Стабека» и, конечно же, для Эмиля. Мы будем внимательно следить за ним и пожелаем ему удачи. Эмиль — воспитанник «Стабека», и, конечно же, мы тепло примем его в случае возвращения", — цитирует Бьярманна пресс-служба клуба.

«Мечта стала реальностью». Бохинен — о переходе в ЦСКА
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