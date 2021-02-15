Антонио Рюдигер: трофеи в ДНК «Челси». От нас всегда хотят, чтобы мы побеждали

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер высказался о нынешнем положении команды.
«Трофеи в ДНК этого клуба. От нас всегда хотят, чтобы мы побеждали. Мы по-прежнему в Кубке Англии, по-прежнему в Лиге чемпионов, и никогда нельзя заранее сказать, что случится в чемпионате. Но я не хочу начинать о чём-либо мечтать, надо быть реалистами. Мы на хорошем ходу, и наша следующая цель в чемпионате — закрепиться в топ-4. Если мы сотворим чудо, то так тому и быть, но пока давайте оставаться в реальности», — цитирует Рюдигера Sky Sports.
«Челси», набрав 39 очков в 23 турах, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сегодня, 15 февраля, синие сыграют с «Ньюкасл Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. В случае победы «Челси» поднимется в зону Лиги чемпионов.
Видеообзор победы «Челси» в матче с «Шеффилд Юнайтед»:
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