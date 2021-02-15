Рондон: носить футболку ЦСКА — честь для меня

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон прокомментировал свой переход в «армейский» клуб. Венесуэльский форвард будет выступать за «армейцев» на правах аренды до окончания сезона-2020/2021.

«Новый этап, прежняя воля к победе. Носить футболку ЦСКА — честь для меня», — написал Рондон на своей странице в "Твиттере".

Саломон присоединился к команде в Кампоаморе и уже провёл первую тренировку. Напомним, что Рондон выступал с 2012 по 2014 год за казанский «Рубин», а затем с января 2014 по август 2015 года за санкт-петербургский «Зенит». Всего в Российской Премьер-Лиге на счету венесуэльского форварда 33 забитых мяча и 8 результативных передач.



ЦСКА по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку также входит московский «Спартак» (35).