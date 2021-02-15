Хаким Зиеш хочет покинуть «Челси»

27-летний марокканский полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш хочет покинуть клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, главный тренер синих Томас Тухель рассматривает хавбека лишь в качестве резервного игрока, поэтому Зиеш намерен сменить прописку в летнее трансферное окно.

Хакимом интересуются «Ювентус» и «Милан». Итальянские гранды хотят воспользоваться этой ситуацией и следующим летом переманить Хакима, если его положение в стане лондонского коллектива не улучшится.



В сезоне-2020/2021 Зиеш провёл за «Челси» 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в € 45 млн. «Аристократы» приобрели Хакима летом 2020 года у «Аякса». Сумма сделки составила € 40 млн.