Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кристиан Рамирес получил серьёзную травму, «Краснодар» срочно ищет ему замену

Кристиан Рамирес получил серьёзную травму, «Краснодар» срочно ищет ему замену
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанные друг с другом.

«Рамирес уже прооперирован после полученной травмы», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй подтвердил эту информацию и добавил, что краснодарский клуб срочно ищет игрока на эту позицию.

Кристиан перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний эквадорец принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года. Сообщалось, что Рамиресом интересовался «Монако».

Кристиан Рамирес: «Краснодар» не ЦСКА, нам под силу справиться с загребским «Динамо»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021