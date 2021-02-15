Кристиан Рамирес получил серьёзную травму, «Краснодар» срочно ищет ему замену
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанные друг с другом.
«Рамирес уже прооперирован после полученной травмы», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй подтвердил эту информацию и добавил, что краснодарский клуб срочно ищет игрока на эту позицию.
Кристиан перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний эквадорец принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года. Сообщалось, что Рамиресом интересовался «Монако».
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