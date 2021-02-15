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Дембеле: все в «Барселоне» очень довольны приходом Кумана

Дембеле: все в «Барселоне» очень довольны приходом Кумана
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле высказался о главном тренере команды Рональде Кумане. По словам французского форварда, команде нравится работать с нидерландским специалистом.

«Наша команда сейчас находится в идеальной физической форме. Честно скажу, мне очень нравится, как Куман управляет командой, уделяя время всем и каждому. Все очень довольны приходом нового наставника и тем, как он работает. Мы будем продолжать в том же духе. Позади половина сезона, у нас есть несколько важных задач. Сделаем всё возможное, чтобы пополнить свою коллекцию трофеев», — цитирует Дембеле пресс-служба УЕФА.

57-летний Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. По итогам 22 туров Примеры каталонцы набрали 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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