Гончаренко прокомментировал переходы Рондона и Бохинена в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о новичках команды полузащитнике Эмиле Бохинене и нападающем Саломоне Рондоне.



«Бохинен попадает в ту трансферную политику, когда мы говорим про молодых игроков. Рондоном мы её разбавляем. У Бохинена хорошая левая нога, стандартные положения.



Рондона все российские болельщики знают. Год назад у него было предложение от «Манчестер Юнайтед». К счастью, сейчас он оказался у нас. В отсутствие Гайча нам нужен был такой форвард. Если посмотреть, у всех клубов в России есть нападающий такого формата. Со всех сторон считаем, что Рондон нам подходит. Надо быстрее его внедрить в состав, чтобы он начал приносить результат. Сейчас у него не то состояние, которое нам походит», — сказал Гончаренко в эфире в клубном «твиттере».

ЦСКА проделал работу над ошибками. Зимними трансферами клуб исправился за летний провал Два приобретения в один день! Рондон и Бохинен — официально в ЦСКА.