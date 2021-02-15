«Краснодар» рассматривает экс-игрока «Реала» и защитника «Астон Виллы» на замену Рамиресу

У «Краснодара» есть несколько кандидатов на замену защитнику Кристиану Рамиресу, который получил серьёзную травму колена и выбыл на длительный срок.
В число рассматриваемых футболистов входят 32-летний Фабио Коэнтрау из «Рио Аве» и ровесник португальца Нил Тейлор из «Астон Виллы». Помимо них в списке ещё несколько игроков. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Коэнтрау с 2011 по 2018 год выступал за мадридский «Реал», также в его послужном списке «Бенфика», «Монако», «Спортинг». Тейлор выступает за «Астон Виллу» с 2017 года. Нил также защищал цвета «Рексема» и «Суонси Сити».
Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года из «Ференцвароша». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 26-летний эквадорец принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну голевую передачу. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.
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