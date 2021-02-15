Яя Туре: всегда хотел вернуться на Украину. Это моя вторая семья

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре высказался о назначении на пост тренера донецкого «Металлурга».
«Для меня всё начиналось на Украине. Это моя вторая семья. Всегда хотел вернуться сюда. Я приехал несколько дней назад. В «Олимпике» встретился с тренером, игроками, меня тепло приняли. Даже не знаю, на сколько мой контракт рассчитан. Это зависит от клуба. Я очень счастлив быть здесь, обучаться, делать всё, что могу. Это делает меня счастливым. Я хочу передать весь свой опыт со стороны игрока.
Почему я вернулся на Украину? Потому что хочу в новой среде воплотить свои идеи, где могу быть счастлив. Я мог учиться у лучших, но прислушался к «папочке» (агенту Дмитрию Селюку. — Прим. «Чемпионата»). Дайте мне поработать, и я сделаю всё», — сказал Туре в эфире программы «Великий футбол».
- 15 февраля 2021
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