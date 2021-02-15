Экс-тренер «Челси» Грант: Шевченко — мой друг. Было ошибкой выпустить в финале ЛЧ не его

Бывший главный тренер «Челси» Авраам Грант высказался о проигранном финале Лиги чемпионов сезона-2007/2008 с «Манчестер Юнайтед» и отношениях с экс-нападающим команды, а ныне наставником сборной Украины Андреем Шевченко.



«Снится ли мне промах Терри в финале ЛЧ-2008? Я не человек, который живёт прошлым. У меня хорошие воспоминания от того сезона. Помню каждый свой матч с начала. Был очень хороший сезон, хорошо выступили. Но в итоге все помнят не игру, а результат. Мы проиграли из-за последнего пенальти, который не забил Терри. Мы могли и так выиграть. Я в любом случае не люблю пенальти.



Шевченко — мой друг, я с ним знаком. При Моуринью он тоже не играл в основе. В дополнительное время я выбирал между Анелька и Шевченко и сделал выбор в пользу Николя, он хорошо выступил в полуфиналах. Естественно, можно сказать, что это была ошибка, ведь он тоже не забил пенальти и не являлся хорошим пенальтистом. Если бы я мог вернуться назад, я бы поступил по-другому. Но мы не можем жить в прошлом. Я слежу за Шевченко, он прекрасный человек. Но в тот момент это было просто решение тренера», — сказал Грант в эфире программы «Великий футбол».

Грант прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Челси»