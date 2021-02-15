«Рубин» и «Урал» сыграли вничью на сборах. В матче было три удаления

В товарищеском матче на тренировочном сборе в Белеке (Турция) встретились «Рубин» и «Урал». Встреча завершилась со счётом 0:0 и запомнилась тремя удалениями.
Так, матч имел тренировочный характер, и этим всё сказано. Команды играли в неспешный футбол, отрабатывали тактические заготовки, жертвуя при этом зрелищностью игры. Во втором тайме наставники команд занялись ротацией составов, которые были обновлены более чем наполовину. Самыми запоминающимися моментами стали три удаления: Денис Макаров и Рамазан Гаджимурадов (оба на 63-й минуте) и Денис Кулаков на 87-й минуте. Учитывая товарищеский характер встречи, команды продолжили играть 11 на 11, но уже без удалённых игроков. Голов забито не было.
«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» с 21 очком по итогам 19 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 15 февраля 2021
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