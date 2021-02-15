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«Рубин» и «Урал» сыграли вничью на сборах. В матче было три удаления

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью на сборах. В матче было три удаления
Футбол / РПЛ 0
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В товарищеском матче на тренировочном сборе в Белеке (Турция) встретились «Рубин» и «Урал». Встреча завершилась со счётом 0:0 и запомнилась тремя удалениями.

Так, матч имел тренировочный характер, и этим всё сказано. Команды играли в неспешный футбол, отрабатывали тактические заготовки, жертвуя при этом зрелищностью игры. Во втором тайме наставники команд занялись ротацией составов, которые были обновлены более чем наполовину. Самыми запоминающимися моментами стали три удаления: Денис Макаров и Рамазан Гаджимурадов (оба на 63-й минуте) и Денис Кулаков на 87-й минуте. Учитывая товарищеский характер встречи, команды продолжили играть 11 на 11, но уже без удалённых игроков. Голов забито не было.

«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» с 21 очком по итогам 19 матчей занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 февраля 2021, понедельник. 15:00 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург, Россия
Удаления: Макаров – 63' / Гаджимурадов – 63', Кулаков – 87'
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