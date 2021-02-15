Хавбек «Ахмата» перешёл в венгерский клуб на правах аренды

Полузащитник «Ахмата» Одисе Роши перешёл в венгерский клуб «Диошдьёр» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненского клуба. Арендное соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Желаем удачи, Одисе!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Роши выступал за «Ахмат» с 2016 года. Ранее албанский футболист выступал за «Кёльн», «Франкфурт», «Риеку» и другие команды. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола.

Грозненский «Ахмат» в 19 встречах набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Сезон в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы возобновится 26 февраля. В первой встрече после перерыва «Ахмат» сыграет с московским «Динамо».