Дмитрий Сенников: «Тамбов» надо снимать с РПЛ, если клуб не сыграет кубковый матч с «Локо»

Дальнейшая судьба футбольного клуба «Тамбов» по-прежнему не определена. Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение, что если «Тамбов» не проведёт матч с «железнодорожниками» в Кубке России, то клуб надо исключать из Премьер-Лиги.

«Все к проблемам «Тамбова» отнеслись серьезно и говорят, что надо доиграть чемпионат. Поэтому, думаю, что удастся договориться с игроками, и матч должен состояться. В конце первой части сезона футболисты бастовали, но выступала молодежь. Понятно, что доводить ситуацию до такого как-то несолидно: либо надо принимать решение сниматься с чемпионата, либо пусть играют на кубок своей молодежью, которая готова играть без зарплаты. Другого выхода я не вижу.

Понять ребят можно, когда урезают зарплату. Это тяжело. Но вопрос должны как-то решить. Если матч с «Локомотивом» не состоится – это будет совсем не солидно. Нельзя доводить ситуацию до такой степени. Тогда РПЛ надо снимать «Тамбов» с чемпионата», — приводит слова Сенникова «Советский спорт».