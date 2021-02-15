В Аргентине сообщили, что «Ривер Плейт» рассчитывает выкупить у «Зенита» Дриусси летом

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси всё ещё может вернуться в «Ривер Плейт», сообщает El Intransigente.

По информации источника, форвард не собирается продлевать контракт с «Зенитом», который рассчитан до 30 июня 2022 года. Ожидается, что после завершения текущего сезона санкт-петербургский клуб будет готов продать игрока, чтобы он не ушёл бесплатно позже. В «Ривер Плейт» надеются выручить большие деньги от трансферов защитника Гонсало Монтиеля и форварда Лукаса Пратто, чтобы впоследствии выкупить контракт Дриусси. Ранее сообщалось, что аргентинский клуб рассчитывает арендовать нападающего.

Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейта». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.