В АПЛ выявлено два новых случая заражения коронавирусом

На официальном сайте английской Премьер-лиги были опубликованы результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.



Новая волна проверок прошла в период с 8 по 14 февраля. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 2915 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результаты двух тестов оказались положительными. Заразившиеся были отправлены на карантин на 10 дней. Напомним, в прошлом раунде проверок также было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией.



Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. После 23 туров лидером соревнований является набравший 53 очка «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа стал чемпионом Англии.