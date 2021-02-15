Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».
«Это новая возможность, новый вызов. Мы должны выйти на поле и выложиться на все сто процентов. Мы готовы это сделать, чтобы получить положительный результат в матче с сильной командой. „РБ Лейпциг“ — хорошая команда с отличными футболистами и тренером. Я думаю, что об этом знают все. Несмотря на последние результаты „Ливерпуля“, я думаю, у нас было много положительных моментов. Мы можем дать бой сопернику», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится завтра, 16 февраля, в Будапеште (Венгрия). Начало — в 23:00 мск. Встречу обслужит словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем. Ассистенты арбитра — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. За VAR будет отвечать итальянец Массимилиано Иррати. Резервный рефери — Матей Юг.
- 15 февраля 2021
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