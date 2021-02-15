Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса интересен трём клубам АПЛ

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса может перебраться в английскую Премьер-лигу. На него претендуют «Ньюкасл Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон», информирует 90min.
Муса пребывает в статусе свободного агента после того, как в октябре покинул команду «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Недавно Ахмед тренировался с «Вест Бромвич Альбион», но клуб решил не предлагать ему контракт по финансовым причинам.
Напомним, у Мусы есть опыт игры в АПЛ за «Лестер Сити», куда игрок перешёл из ЦСКА в 2016 году. Последним клубом нигерийца был «Аль-Наср», в составе которого он провёл 57 матчей, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает Ахмеда в € 6 млн. Ранее форварда связывали с турецкими клубами, но переход так и не состоялся.
- 15 февраля 2021
-
19:34
-
19:26
-
19:21
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
18:45
-
18:45
-
18:32
-
18:16
-
18:10
-
18:02
-
17:52
-
17:35
-
17:27
-
17:07
-
16:56
-
16:55
-
16:42
-
16:39
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:17
-
15:56
-
15:48
-
15:34
-
15:32
-
15:31
-
15:26
-
14:47
-
14:37
-
14:33
-
14:14
-
14:04