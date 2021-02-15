Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса интересен трём клубам АПЛ

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса может перебраться в английскую Премьер-лигу. На него претендуют «Ньюкасл Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Саутгемптон», информирует 90min.

Муса пребывает в статусе свободного агента после того, как в октябре покинул команду «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Недавно Ахмед тренировался с «Вест Бромвич Альбион», но клуб решил не предлагать ему контракт по финансовым причинам.

Напомним, у Мусы есть опыт игры в АПЛ за «Лестер Сити», куда игрок перешёл из ЦСКА в 2016 году. Последним клубом нигерийца был «Аль-Наср», в составе которого он провёл 57 матчей, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает Ахмеда в € 6 млн. Ранее форварда связывали с турецкими клубами, но переход так и не состоялся.