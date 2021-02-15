Клопп — о возможном уходе из «Ливерпуля»: мне не нужен перерыв. Не стоит беспокоиться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» прокомментировал информацию о возможном уходе из мерсисайдского клуба.



«Нет, таких планов нет. Мне не нужен перерыв. Да, я слышал что-то, но… Послушайте, в последнюю очередь мне бы хотелось говорить о личных вещах на пресс-конференции, но все уже знают, что у меня сейчас невероятно тяжёлое время. Это касается не только последних трёх недель, этот период длится гораздо дольше. Но когда я возвращаюсь к своей работе, я переключаюсь. Я умею переключать режимы. Я не совмещаю личную и профессиональную жизнь. Конечно, тяжёлые личные ситуации влияют на меня, но никто не должен беспокоиться обо мне. Возможно, я не выгляжу очень хорошо, сплю мало, моя борода с каждым днём становится всё более седой, но я полон энергии», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



10 февраля стало известно о смерти матери немецкого специалиста Элизабет Клопп. Женщина ушла из жизни в возрасте 81 года. Юрген Клопп не смог прилететь на похороны из-за антикоронавирусных ограничений.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится завтра, 16 февраля, в Будапеште (Венгрия). Начало — в 23:00 мск.

Болельщики «Ливерпуля» сделали баннер в поддержку Юргена Клоппа. Фото