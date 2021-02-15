«Ахмат» обыграл карагандинский «Шахтёр» в товарищеском матче
В товарищеском матче «Ахмат» встречался с карагандинским «Шахтёром». Встреча прошла в Турции и завершилась победой грозненской команды со счётом 1:0.
Матч прошёл в закрытом режиме. Подготовительный этап продлится до 20 февраля, после чего «Ахмат» отправится в Ростов-на-Дону на матч Кубка России с «Ростовом».
Матч «Ростов» — «Ахмат» состоится 21 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск.
Грозненский «Ахмат» в 19 встречах набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Сезон в Российской Премьер-Лиге после зимней паузы возобновится 26 февраля. В первой встрече после перерыва «Ахмат» сыграет с московским «Динамо».
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