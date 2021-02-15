«Крылья Советов» сыграли вничью с боснийским клубом «Вележ»

В товарищеском матче «Крылья Советов» встретились с боснийским клубом «Вележ». Голов забито не было, встреча завершилась со счётом 0:0.

В этом матче тренерский штаб «Крыльев» максимально пытался использовать ротацию состава, чтобы оценить всех имеющихся футболистов. Так, провести время на поле успели 18 игроков российской команды.

Ранее сообщалось, что из Москвы в расположение клуба прибыли полузащитник Дмитрий Ефремов, выступавший в прошлом году за «Урал», и нападающий «Кайрата» Абат Аймбетов. Оба приняли участие в этом матче.

Кроме того в отель, где остановились «Крылья», прибыл полузащитник Рикарду Алвеш, ранее выступавший за «Оренбург». Он занимается по индивидуальной программе и, по условиям переговорного процесса, поддерживает форму самостоятельно. Решение о выступлении этого игрока за «Крылья» будет принято в ближайшее время.