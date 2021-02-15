Жена Валерия Карпина выпустила новую песню «И снова о любви»

Пока главный тренер «Ростова» Валерий Карпин готовит команду к возобновлению футбольного сезона, его супруга, Дарья Карпина, делает новый шаг в своей музыкальной карьере. Девушка выпустила песню под названием «И снова о любви», о чём сообщила в своём «инстаграме».

«Ну вот. Всем влюбленным посвящается. И снова о любви… Друзья, буду очень благодарна репостам», — написала Дарья Карпина в публикации с песней.

Напомним, Валерий и Дарья Карпина в отношениях с июня 2017 года. Свою первую песню, которая называлась «Дождь по глазам», супруга футбольного тренера выпустила осенью 2020 года.

По итогам 19 туров РПЛ «Ростов» под руководством Валерия Карпина набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Команда проведёт первый официальный матч в 2021 году 21 февраля в 1/8 финала Кубка России с «Ахматом».