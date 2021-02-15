Джесси Лингард: не получил свой шанс в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джесси Лингард, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», рассказал, почему решил перейти в стан «молотобойцев».
«В первую очередь я перешёл в „Вест Хэм“, чтобы играть, побеждать и помогать команде. Я снова получаю удовольствие от футбола. Я мог бы пойти лёгким путём, но я не был готов отказываться от возможности. После карантина я вернулся в „Манчестер Юнайтед“ одним из сильнейших, но не получил свой шанс. Я терпеливо ждал его, занимался дополнительно и был готов проявить себя в любой момент. Я упорно работал, и вот теперь я здесь», — приводит слова Лингарда BT Sport.
Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. В нынешнем сезоне Лингард принял участие в 2 матчах английской Премьер-лиги за «Вест Хэм» и забил 2 гола.
- 15 февраля 2021
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