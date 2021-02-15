Нагельсманн: «Ливерпуль» больше не думает о чемпионстве в АПЛ и бросит все силы на ЛЧ

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» поделился своими мыслями о выступлении мерсисайдцев в нынешнем сезоне.
«Мы находимся в хорошей форме и выиграли наши последние четыре матча. Если у «Ливерпуля» будет хороший день, то именно они останутся фаворитом в нашей паре, но мы уже показали, что можем идти в ногу с лучшими командами Европы.
Знаем, что «Ливерпуль» — команда мирового класса. Несмотря на плохие результаты команды в английской Премьер-лиге, многие тренеры в Англии говорят, что «Ливерпуль» вместе с «Манчестер Сити» — самые неудобные команды в чемпионате, поскольку они умеют приспосабливаться к сопернику и здорово выполняют поставленный план на игру. Мерсисайдцы больше не думают о чемпионском титуле в АПЛ и бросят все силы на Лигу чемпионов», — приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится завтра, 16 февраля, в Будапеште (Венгрия). Начало — в 23:00 мск.
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