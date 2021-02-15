Экс-игрок «Баварии» возглавил сборную Грузии

Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоль стал главным тренером сборной Грузии, сообщает официальный сайт УЕФА.



Саньоль был утверждён на пост главного тренера национальной команды исполнительным комитетом Федерации футбола Грузии сегодня, 15 февраля. Первый матч под руководством Саньоля сборная Грузии проведёт 25 марта. Национальная команда сыграет со сборной Швеции в матче квалификации чемпионата мира 2022 года.



Саньоль во время игровой карьеры выступал за «Сент-Этьен», «Монако» и мюнхенскую «Баварию». С 2000 по 2008 год Саньоль вызывался в сборную Франции. В составе национальной команды Франции Саньоль — обладатель Кубка конфедераций (2001, 2003) и серебряный призёр чемпионата мира 2006 года.