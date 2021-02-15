Жена Зинченко: Гвардиолу критиковала не супруга футболиста, а журналист и блогер

Влада Седан, жена футболиста «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко, объяснила, почему она раскритиковала тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу после вылета «Сити» из Лиги чемпионов в прошлом сезоне.



«Жалею ли я о том, что критиковала Хосепа Гвардиолу после проигрыша «Манчестер Сити» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2019/2020 с «Лионом» (1:3)? Я бы очень хотела дать хороший, полноценный комментарий об этой ситуации, но я человек, который учится на своих ошибках. Я очень хорошо всё анализирую, поэтому я не хочу повторять это, чтобы меня цитировали ведущие футбольные европейские издания, вырывали фразы из контекста и, скажем так, подавали это под соусом, который им выгоден.



В этой ситуации ставим многоточие. Единственное, мои мысли, резюме, характеристика относительно футбольных событий, матчей, футболистов — не слова жены футболиста. Это не жена футболиста сказала, а журналист и блогер Влада Седан. Я стала футбольным журналистом 3,5–4 года назад. А жена футболиста я меньше года. Поэтому прошу воспринимать слова на футбольные темы как от журналиста, а не жены футболиста.



Я не имею намерения прекращать профессиональную деятельность из-за того, что стала женой Александра Зинченко. Мой муж очень сильно не хочет, чтобы я её прекращала», — приводит слова Влады Седан Ua.tribuna.com со ссылкой на канал «Вацко Live» в YouTube.



После вылета «горожан» в результате встречи с «Лионом» в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов Влада Седан назвала поражение полным провалом, а тактику Хосепа Гвардиолы — «зашкваром».

«Это зашквар». Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за тактику в матче с «Лионом»