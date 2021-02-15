«Локомотив» интересуется Мареком Гамшиком

Полузащитник китайского «Далянь Ифан» Марек Гамшик может перейти в «Локомотив», сообщает Матч ТВ.
По информации источника, московский клуб рассчитывает подписать контракт с 33-летним футболистом на правах свободного агента. В услугах Гамшика лично заинтересованы главный тренер «Локомотива» Марко Николич и генеральный директор клуба Владимир Леонченко.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что переговоры с Гамшиком на предмет возможного перехода вёл ЦСКА.
Игроком «Далянь Ифан» Гамшик стал год назад. По сообщениям СМИ, «Наполи» получил за своего лидера € 20 млн. В минувшем сезоне чемпионата Китая Марек провёл 14 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. Он является рекордсменом неаполитанского клуба по количеству проведённых матчей и забитых мячей. Аналогичные рекорды хавбеку принадлежат и в сборной Словакии.
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