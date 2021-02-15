Алексей Миранчук оценил свою картину в 10 тысяч долларов

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» фото картины, которую, предположительно, нарисовал сам.

«Стартовая цена — 10 тыс. долларов», — в шуточной форме подписал фото Миранчук.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» летом 2020 года. В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 22 матчах за «бергамасков», забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Российский хавбек был признан лучшим игроком «Аталанты» в январе. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 18 млн.

«Аталанта» набрала в 22 встречах 40 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований с 50 очками в активе является миланский «Интер».