Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон: говорили, что Путин диктатор, но в России всё нормально

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине.
«Я всегда старался по возможности узнавать о культуре, об истории страны, о политике, о Путине. Говорили, что он диктатор, всякое такое. Но мне кажется, что в России всё нормально, ваш президент всегда хорошо относился к народу. В любой стране есть те, кто поддерживает власть, и те, кто против неё. Это нормально. В больших странах народу тяжело угодить.
В Бразилии, например, как и в России, есть люди, довольные президентом, и есть те, кто его критикует. Из-за коронавируса у нас стране сейчас хаос. Президент говорит, что невозможно помочь людям дополнительными выплатами, хотя многие губернаторы готовы это сделать», — приводит слова Вандерсона Всепроспорт.ру.
- 15 февраля 2021
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