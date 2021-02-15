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Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон: говорили, что Путин диктатор, но в России всё нормально

Экс-игрок «Краснодара» Вандерсон: говорили, что Путин диктатор, но в России всё нормально
Футбол / РПЛ 0
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Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине.

«Я всегда старался по возможности узнавать о культуре, об истории страны, о политике, о Путине. Говорили, что он диктатор, всякое такое. Но мне кажется, что в России всё нормально, ваш президент всегда хорошо относился к народу. В любой стране есть те, кто поддерживает власть, и те, кто против неё. Это нормально. В больших странах народу тяжело угодить.

В Бразилии, например, как и в России, есть люди, довольные президентом, и есть те, кто его критикует. Из-за коронавируса у нас стране сейчас хаос. Президент говорит, что невозможно помочь людям дополнительными выплатами, хотя многие губернаторы готовы это сделать», — приводит слова Вандерсона Всепроспорт.ру.

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