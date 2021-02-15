Новый стадион «Эвертона» стоимостью более € 570 млн получил одобрение мэрии Ливерпуля

Новый стадион «Эвертона» стоимостью более € 570 млн в доке Брэмли-Мур значительно приблизился к тому, чтобы стать реальностью, и в отчёте «О планировании» городского совета Ливерпуля рекомендовано одобрить этот проект.



По сообщениям Sky Sports, в 200-страничном отчёте — в заключительной его части — по поводу планов «Эвертона» относительно строительства стадиона вместимостью 52 888 человек в пределах исторических доков города, являющихся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, говорится, что будущий стадион станет «значительным событием в истории города».



В докладе отмечается также, что предложения «Эвертона» пользуются широкой народной поддержкой и что существенные общественные выгоды намного перевешивают любой ущерб культурному наследию.



Теперь эти планы будут рассмотрены 23 февраля на специальном заседании Комитета по планированию и в случае их утверждения автоматически переданы правительству Великобритании для принятия окончательного решения.



Если всё пойдёт хорошо, клуб надеется начать строительство не позднее лета 2021 года. Ожидается, что возведение стадиона займет три года, а это означает, что «ириски» смогут переехать на новый стадион к началу сезона-2024/2025.

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