Фикайо Томори: борьба с расизмом зависит от руководства соцсетей

Защитник «Милана» Фикайо Томори поделился мнением о том, кто должен бороться с расизмом в соцсетях.



«Борьба с дискриминацией зависит от руководства „Инстаграма“, „Твиттера“, „Фейсбука“ и всех этих социальных медиа-платформ. Именно они должны прилагать максимум усилий, чтобы искоренить это…



Не позволяя людям создавать фальшивые аккаунты в течение 10 минут и извергать расистские оскорбления в адрес людей, они должны быть в состоянии уничтожить подобные аккаунты и идентифицировать этих людей, чтобы они были наказаны за свою агрессию, потому что мы все знаем, что подобное поведение даже на расстоянии может сделать людям больно», — приводит слова Томори Sky Sports.



За последний месяц с расизмом в соцсетях столкнулись футболисты «Манчестер Юнайтед» Аксель Туанзебе, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль, полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс, защитники «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, а также футболистка женской команды «МЮ» Лорен Джеймс.



Права на Фикайо Томори принадлежат «Челси», а за «россонери» он выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2020/2021. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в € 17 млн.

Защитник «Милана»: после поражений социальные сети могут превратить вашу жизнь в кошмар