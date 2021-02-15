Кепа — в стартовом составе «Челси» на матч с «Ньюкасл Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» на заключительный матч 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Аспиликуэта, Рюдигер, Маркос Алонсо, Маунт, Ковачич, Жоржиньо, Вернер, Хадсон-Одои, Абрахам.
Запасные: Э. Менди, Чилвел, Джеймс, Зума, Эмерсон, Канте, Пулишич, Зиеш, Жиру.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Крафт, Ласселлс, Кларк, Льюис, Уиллок, Шелви, Хэйден, Альмирон, Сент-Максимен, Гейл.
Запасные: Дубравка, Дамметт, Фрейзер, Шон Лонгстафф, Мэттью Лонгстафф, Мёрфи, Ритчи, Кэрролл, Жоэлинтон.
Впервые с 17 ноября 2020 года в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ выйдет вратарь Кепа Аррисабалага.
Подопечные Томаса Тухеля набрали в 23 матчах 39 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сороки» (25) — на 17-м месте.
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