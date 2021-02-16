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«Лейпциг» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
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22:50 Мск
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Пеп – о, да. Клопп – о, нет. Моуринью – о, господи. Разбор 24-го тура

Пеп – о, да. Клопп – о, нет. Моуринью – о, господи. Разбор 24-го тура
Футбол / Англия 0
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«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 24-й тур. «Ман Сити» разгромил «Тоттенхэм», Моуринью беспомощен, а Гюндоган прекрасен. Алисон снова привёз, «Ливерпуль» проиграл, «Лестеру», бедный Клопп. «МЮ» засудили (ну, почти), Магуайр недоволен. «Арсенал» уничтожил «Лидс», Мелье виноват.

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе "СберЗвук". Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3х устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл делится своей теорией о топ-клубах, суперклубах и грандах.

Гриша активно ведёт свой канал в «Телеграме». Заходите.

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В этом выпуске:
0.00 – привет, Заа!
0.43 – «Сити» настолько мощный, что забивает даже с пенальти.
9.17 – перетряхиваем состав Гвардиолы.
14.07 – хоть что-то хорошее в «Тоттенхэме».
25.41 – что вообще творится с «Ливерпулем»?
40:55 – «Лестер» останется в топ-4! Хотя…
47.44 – заговор рептилоидов против «МЮ».
59.42 – начали про позиционную игру «МЮ», и тут понесло.
1:10.17 – Обамеянг здорового человека.
1:14.31 – сказочная перепасовка «Арсенала».
1:21.08 – клубы АПЛ получат преимущество в еврокубках?

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