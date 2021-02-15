Эмиль Бохинен выбрал игровой номер в ЦСКА. Норвежец станет преемником Эркина и Думбия

Новоиспечённый полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен выбрал игровой номер. Он будет выступать за «армейцев» с 88-м номером на спине. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

До 21-летнего норвежца под этим номером за ЦСКА выступали Джанер Эркин (с 2007 по 2009 год) и Сейду Думбия (с 2012 по 2015 год).

Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,3 млн.

ЦСКА по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку также входит московский «Спартак» (35).