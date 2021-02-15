Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Норвегии сообщили об интересе «Уфы» к хавбеку «Олесунна»

В Норвегии сообщили об интересе «Уфы» к хавбеку «Олесунна»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник норвежского клуба «Олесунн» Парфе Бизоза может продолжить карьеру в России. К подписанию 21-летнего уроженца Бурунди близка «Уфа», сообщает норвежское издание VG.

«Уфа» и «Олесунн» уже согласовали трансфер игрока на клубном уровне. Бизоза покинул расположение норвежского клуба и готовится к перелёту в Россию, где подпишет контракт с «Уфой».

Бизоза выступает за «Олесунн» с марта 2020 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года. В нынешнем сезоне Парфе провёл 23 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 300 тыс.

Ранее сообщалось, что «Уфа» также интересуется австрийским защитником «Сток Сити» Морицом Бауэром. Российский клуб готов взять игрока в аренду до конца нынешнего.

Гендиректор «Уфы»: помощь «Тамбову» игроками? Легко сказать, мне они самому нужны
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021