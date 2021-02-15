В Норвегии сообщили об интересе «Уфы» к хавбеку «Олесунна»

Полузащитник норвежского клуба «Олесунн» Парфе Бизоза может продолжить карьеру в России. К подписанию 21-летнего уроженца Бурунди близка «Уфа», сообщает норвежское издание VG.

«Уфа» и «Олесунн» уже согласовали трансфер игрока на клубном уровне. Бизоза покинул расположение норвежского клуба и готовится к перелёту в Россию, где подпишет контракт с «Уфой».

Бизоза выступает за «Олесунн» с марта 2020 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до декабря 2022 года. В нынешнем сезоне Парфе провёл 23 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 300 тыс.

Ранее сообщалось, что «Уфа» также интересуется австрийским защитником «Сток Сити» Морицом Бауэром. Российский клуб готов взять игрока в аренду до конца нынешнего.