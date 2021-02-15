Хендерсон прокомментировал новость о драке в раздевалке «Ливерпуля»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» высказался о ситуации в стане мерсисайдцев.
«Не думаю, что мне нужно комментировать действия людей, которые сидят за клавиатурой и выдумывают слухи о тренере или об обстановке в раздевалке. Больше всего мне понравилась новость про драку Алисона Бекера и Эндрю Робертсона! Ни в одном из подобных слухов нет и доли правды», — приводит слова Хендерсона журналист Джеймс Пирс в своём «твиттере».
Мерсисайдцы потерпели три поражения подряд в АПЛ: в матче 22-го тура «Ливерпуль» уступил «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1), в 23-м туре красные разгромно проиграли «Манчестер Сити» (1:4), а в 24-м на выезде уступили «Лестер Сити» (1:3).
После серии неудач вокруг «Ливерпуля» появилось множество слухов, связанных с обстановкой в команде и с возможным уходом Юргена Клоппа с поста наставника красных.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ливерпуль» состоится завтра, 16 февраля, в Будапеште (Венгрия). Начало — в 23:00 мск.
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