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Агент Идрисси сообщил, что игрок получил предложение от «Зенита»

Агент Идрисси сообщил, что игрок получил предложение от «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Агент нападающего «Севильи» Уссамы Идрисси, перешедшего в «Аякс» на правах аренды, сообщил, что в зимнее трансферное окно 24-летним марокканским игроком интересовался санкт-петербургский «Зенит».

«Мы не думали, что нам нужна аренда. За полтора дня до закрытия трансферного окна появился «Аякс», и всё изменилось. Игровое время нигде не гарантировано, но у Уссамы есть перспективы для того, чтобы проводить больше минут на поле. Поэтому решение было принято быстро: игрок хотел перейти в «Аякс». Были предложения от «Фенербахче» и «Зенита», но это не заставило Идрисси передумать», — приводит слова агента Идрисси Estadio Deportivo.

В нынешнем сезоне Идрисси принял участие в 3 матчах чемпионата Испании за «Севилью», но результативными действиями не отметился.

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