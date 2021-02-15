Агент Идрисси сообщил, что игрок получил предложение от «Зенита»

Агент нападающего «Севильи» Уссамы Идрисси, перешедшего в «Аякс» на правах аренды, сообщил, что в зимнее трансферное окно 24-летним марокканским игроком интересовался санкт-петербургский «Зенит».
«Мы не думали, что нам нужна аренда. За полтора дня до закрытия трансферного окна появился «Аякс», и всё изменилось. Игровое время нигде не гарантировано, но у Уссамы есть перспективы для того, чтобы проводить больше минут на поле. Поэтому решение было принято быстро: игрок хотел перейти в «Аякс». Были предложения от «Фенербахче» и «Зенита», но это не заставило Идрисси передумать», — приводит слова агента Идрисси Estadio Deportivo.
В нынешнем сезоне Идрисси принял участие в 3 матчах чемпионата Испании за «Севилью», но результативными действиями не отметился.
- 16 февраля 2021
-
00:13
-
00:08
- 15 февраля 2021
-
23:49
-
23:45
-
23:43
-
23:36
-
23:33
-
23:23
-
23:20
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:45
-
22:32
-
22:18
-
22:16
-
22:06
-
21:53
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:14
-
20:59
-
20:55
-
20:54
-
20:39
-
20:32
-
20:31
-
20:19
-
20:13
-
20:09
-
19:52
-
19:51
-
19:34