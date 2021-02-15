Тухель объяснил, почему решил выпустить Кепу в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему решил выпустить вратаря Кепу Аррисабалагу в стартовом составе «аристократов» на матч 24-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».



«Нам нужен сильный Кепа. Он провёл хороший матч в Кубке Англии, поэтому мы решили предоставить ему возможность провести ещё одну встречу, чтобы он набрал форму, почувствовал немного уверенности. И чтобы продемонстрировать доверие, потому что он здорово тренируется.



В то же время у Эдварда Менди появился шанс восстановиться. Вратарь — это сложная позиция с психологической точки зрения, так что в этом решении только положительные стороны», – приводит слова немецкого специалиста BBC.



Голкипер Кепа Аррисабалага впервые с 17 ноября 2020 года выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ.

Кепа — в стартовом составе «Челси» на матч с «Ньюкасл Юнайтед»