Новичок «Ростова» Рукас: с трудом даются нагрузки. Тренеры считают, нужно было убрать вес

Защитник «Ростова» Томас Рукас поделился впечатлениями от перехода из «Енисея» в ростовскую команду.
«Приняли в команде супер! Коллектив волшебный, всё очень нравится. Достаточно много ребят знал и лично, и заочно. С Ромой Тугаревым пересекались в «Локомотиве» ещё в 2013-2014 годах, когда я был в молодёжном составе клуба, а его только подтягивали. В «Зените-2» застал Егора Бабурина, Дениса Терентьева, потом удалось поработать с Максимом Рудаковым. Заочно знал Николая Пояркова и Даню Глебова. В плане адаптации никаких вопросов нет. Могу сказать, что за целый месяц уже адаптировался. Здесь очень дружелюбный коллектив, видно, что собраны футболисты, которые понимают, для чего они здесь, и понятно, какие задачи стоят перед командой. Я считаю, что атмосфера в коллективе – это одна из самых важных составляющих. Сейчас, правда, нагрузки не все выдерживаю на 100%, для меня это новый уровень, новые задачи. Очень рад, что оказался здесь и буду всё делать для того, чтобы оправдать доверие тренерского штаба и руководства.
Уже месяц, как мы на сборах. Первые впечатления – хорошие. Раньше у меня таких насыщенных сборов не было. Нагрузки не те, что получал до перехода в «Ростов». Всё дается непросто, потому что новая команда, есть чуть волнение. Мне кажется, повлиял ещё тот фактор, что здесь, по мнению тренерского штаба, мне нужно было убрать вес. Теперь стараюсь адаптироваться к новому весу как можно быстрее, чтобы быть готовым физически на 100%. Конечно, чуть с трудом даются нагрузки, но я уверен, что с этим справлюсь», — приводит слова Рукаса пресс-служба «Ростова».
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