Орлов: Семак — нормальный человек. Я видел, как он ел курицу

Комментатор Геннадий Орлов высказался о вегетарианцах в футболе.
«Семак в недавнем интервью сказал: „Я не веган, но слежу за своей диетой“. Веган — это подразумевается самая жёсткая диета, когда даже рыбу не едят. Сергей Богданович сидел рядом со мной, и я видел, как он ел курицу. Ну что тут говорить? Он нормальный человек, ест много рыбы. Я и вам советую есть много рыбы.
Месси — веган? Я был в Аргентине и видел, как они жарят козлят. У них везде стоят мангалы, и там эти козлята крутятся. Ох, как это вкусно! Мясо у них дешёвое, вкусное. Может быть, в южной Европе можно и без мяса, но как ты выживешь в северной, если ты не мясоед?
Не встречал футболистов-вегетарианцев, хотя нахожусь в футболе много лет и знаю всех игроков сборных. Никогда о таких не слышал. В мясе же белок. В диете обязательно присутствуют мясные продукты», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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